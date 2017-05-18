Кавказского "вора в законе", который пытался контролировать украинских преступников, поймали в Днепре (фото)

В Днепре СБУ задержала кавказского вора в законе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Преступник по кличке "Дато Сван" в апреле этого года незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы.

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"Вор в законе" пытался контролировать деятельность местных преступников в Одесской области. Опасаясь задержания со стороны одесских правоохранителей, он решил бежать в Днепр, где и был задержан оперативниками спецслужбы ", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что «вор в законе» будет выдворен из страны за нарушение норм миграционного законодательства с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года.