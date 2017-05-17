В Киеве во время проведения Евровидения уровень преступности снизился на 20%

В Киеве во время проведения песенного конкурса «Евровидение» общая уголовная преступность уменьшилась почти на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Нацполиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

“Всего за период проведения конкурса почти на 20% было снижение ежесуточной регистрации преступлений... Всего за период проведения конкурса было зафиксировано 30 обращений от иностранных граждан - это и члены официальных делегаций (которые принимали участие в «Евровидении-2017» - УНИАН), и туристы, которые приехали отдохнуть”, - сказал он.

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По словам Крищенко, было 8 обращений от членов делегаций, в том числе 2 о мошенничестве и 2 о краже. При этом было раскрыто три кражи, одна касалась белорусского журналиста, две - представителей конкурса.

Также в полицию, отметил Крищенко, обратился гражданин Турции, который снял квартиру в столице, заплатил деньги, оставил вещи, а когда вернулся - ни денег, ни вещей в квартире не было.

Вместе с этим начальник полиции сообщил, что созданный во время работы конкурса специальный координационный центр зарекомендовал себя хорошо, поэтому будет функционировать в Киеве в дальнейшем, когда будут проводиться крупные массовые мероприятия.

Напомним, что на период проведения Евровидения в Киеве к охране правопорядка привлекли около 10 тысяч правоохранителей.