В Одесский порт прибыло первое в этом сезоне круизное судно

В Одесском морском порту сегодня, 16 мая, ошвартовалось первое в этом сезоне круизное судно «Принцесса Днепра».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе администрации порта, во вторник утром через Воронцовские ворота Одесского порта зашел и ошвартовался у 15-го причала пассажирский теплоход «Принцесса Днепра» (Украина).

«Этим судозаходом прерваны более чем двухлетние каникулы в работе украинских лайнеров типа «река – море». На борту судна 98 пассажиров из США и Германии. Теплоход принял их в румынском дунайском порту «Фетешти». По пути в Одессу «Принцесса Днепра» совершила остановки в Измаиле и Килии, далее проследует в Киев через Николаев, Херсон, Днепр», - сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеОдесский припортовый завод сократил убыток в 3,7 раза

Как сообщил руководитель агентирующей компании ООО «Лондон скай тревел» Константин Личикаки, стоянка лайнера в Одессе рассчитана на 2 дня. Отход запланирован на вечер 17 мая. По его словам, согласно графику, круизов между Киевом и «Фетешти» в этом году должно состояться еще 9. Следующий заход «Принцессы Днепра» в Одессу предполагается 28 мая.

«Сам факт возобновления пассажирского сообщения в регионе дает надежду на возрождение иностранного круизного туризма в целом. Не исключено, что «Принцесса Днепра» укажет путь большим белым теплоходам», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года начальник администрации Одесского морского порта Михаил Соколов заявлял, что в 2016 году почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом сократилось количество судозаходов круизных лайнеров.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.