Доля программы 1С на украинском бухгалтерском рынке составляет 98% и альтернативы ей пока нет – эксперты

Доля программы 1С, в отношении которой сегодня были введены санкции, на украинском бухгалтерском рынке составляет 98% и альтернативы этому продукту на украинском рынке пока нет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила налоговый консультант киевского центра развития и поддержки бизнеса Александра Томашевская.

«98% бухгалтерского ПО (программного обеспечения - УНИАН) занимает 1С, соответственно у каждого первого будут проблемы с программами, альтернативы этому программному обеспечению сейчас нет», - сказала Томашевская.

По ее словам, предложенные альтернативы являются дорогими и не могут справляться со всеми функциями 1С

По словам главы Совета директоров аудиторской компании "Аксенова и партнеры" GGI Елены Макеевой, дорогие альтернативы являются нефункциональными для ведения, в частности, налогового учета, кроме того бухгалтеров, которые умеют пользоваться альтернативными программами, в Украине единицы.

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Она также отметила, что сотрудники налоговых органов не знакомы в большинстве с работой альтернативных бухгалтерских программ и не смогут проверять начисление налогов.

«Это все за собой потянет несвоевременную и не в полном объеме уплату налогов в бюджет», - отметила она.

По ее словам, те компании, которые уже ранее приобрели 1С, пока смогут ею пользоваться.

«Санкции не распространяются на компании, которые ранее приобрели программу, вопрос станет тогда, когда надо будет обновлять программное обеспечение», - сказала она.

Одним из вариантов дальнейшего ведения бизнеса, по словам Макеевой, может стать использование услуг аутсорсинговых компаний, которые обладают дорогостоящим программным обеспечением.

«Но такая услуга стоит дороже, чем иметь в штате главного бухгалтера, но возможно рост спроса на такую услугу в долгосрочной перспективе сможет удешевить ее в будущем», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом сегодня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С».

Как отмечается в указе, доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group.