В Украине появился сайт для проверки однофамильцев и картой их проживания

В Украине появился сайт под названием "Рідні", на котором можно проверить, количество своих однофамильцев и узнать города их проживания.

После ввода фамилии в строку поиска, программа выдает карту, на которой отмечены места, где она наиболее распространена, а также сообщает, какое количество людей носит эту фамилию.

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Так, например, в Украине проживает 158272 людей с фамилией Шевченко. Больше всего из них проживает в Киеве (10852), Харькове (7057), Днепре (5435).

Также сайт выдает похожие фамилии: Шевченко, Шевченок, Шевченко, Шевченюк.

С фамилией Порошенко в Украине проживает 342 человека. Большая часть из них - в Одессе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.