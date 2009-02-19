Мировая экономика должна сохранить свой открытый характер, так как протекционизм - не выход из кризиса. Об этом, выступая на ежемесячной пресс-конференции, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Одновременно глава британского правительства призвал все страны к скоординированным действиям в борьбе с рецессией в мировом масштабе, передает Би-би-си.

"Каждая часть мира должна участвовать в стимулировании экономики, поддерживая в своих регионах инвестиции и снижая учетные ставки настолько, насколько это возможно. Я уверен, что одна из основных проблем, которая будет обсуждаться на саммите "большой двадцатки" (G20) 2 апреля с.г., - это как убедить все страны действовать сообща", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.