В Житомире открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне АТО военного

В Житомире открыли мемориальную доску в честь капитана 95-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины Виталия Дульчика, который погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, доска установлена сегодня, 13 мая, на фасаде здания Житомирской школы № 33, в которой учился погибший.

В церемонии открытия доски приняли участие около 100 человек: отец и мать Дульчика, бойцы 95-й бригады, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, представители власти, общественности, учащиеся и коллектив школы.

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На доске из серого гранита высечены изображения героя в военной форме, даты рождения и смерти, лозунги: "Никто кроме нас!", "Он отдал жизнь, защищая свободу и независимость Украины!", а также надпись о том, что именно в этой школе учился герой.

Командир взвода 95-й аэромобильной бригады Дульчик родился 30 апреля 1986 года, погиб 13 мая 2014 года вблизи Славянска в возрасте 28 лет. Его похоронили в Житомире 16 мая 2014 года с воинскими почестями. Указом президента Украины Дульчик был награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно) ему было присвоено очередное воинское звание – капитан (посмертно).