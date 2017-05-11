Самые эпатажные и скандальные выступления за всю историю Евровидения (видео)

17:55, 11 мая 2017
Общество
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Чтобы победить на самом популярном песенном конкурсе Евровидение, участники из разных стран чего только не придумывают.

 

Одни предпочитают яркие костюмы, другие предстают в образе трансгендера, как Кончита Вюрст.

Иногда ставка на эпатаж срабатывала. Финский рок-коллектив Lordi настолько понравился зрителям, что это привело его к победе на Евровидении-2006.

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Благодаря незабываемому образу Кончиты Вюрст Австрия принимала Евровидение-2015.

Неординарные Верка Сердючка и Бурановские бабушки в свое время заняли вторые места Евровидения.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение#скандальные выступления