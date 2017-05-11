Самые эпатажные и скандальные выступления за всю историю Евровидения (видео)

Одни предпочитают яркие костюмы, другие предстают в образе трансгендера, как Кончита Вюрст.

Иногда ставка на эпатаж срабатывала. Финский рок-коллектив Lordi настолько понравился зрителям, что это привело его к победе на Евровидении-2006.

Читайте такжеЕвровидение-2017: Джамала ничего не получит от миллионного гонорара за выступление и еще доплатит

Благодаря незабываемому образу Кончиты Вюрст Австрия принимала Евровидение-2015.

Неординарные Верка Сердючка и Бурановские бабушки в свое время заняли вторые места Евровидения.