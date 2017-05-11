Самые эпатажные и скандальные выступления за всю историю Евровидения (видео)
17:55, 11 мая 2017Общество
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Чтобы победить на самом популярном песенном конкурсе Евровидение, участники из разных стран чего только не придумывают.
Исполнители на конкурсе Евровидение делают все, чтобы запомниться / Фото УНИАН
Одни предпочитают яркие костюмы, другие предстают в образе трансгендера, как Кончита Вюрст.
Иногда ставка на эпатаж срабатывала. Финский рок-коллектив Lordi настолько понравился зрителям, что это привело его к победе на Евровидении-2006.
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Благодаря незабываемому образу Кончиты Вюрст Австрия принимала Евровидение-2015.
Неординарные Верка Сердючка и Бурановские бабушки в свое время заняли вторые места Евровидения.
Самые эпатажные и скандальные выступления за всю историю Евровидения
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