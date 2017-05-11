Впервые в истории Евровидения прозвучит песня на белорусском языке (видео)

Впервые в истории Евровидения сегодня вечером, 11 мая, в Киеве, где состоится второй полуфинал этого песенного конкурса, будет звучать песня на белорусском языке. Группа NaviBand из Минска, который играет музыку в стиле инди-поп, выступит с композицией «Гісторыя майго жыцця» (рус. «История моей жизни»), передает Польское Радио.

«Для нас это имеет символическое значение, потому что этой песней мы хотим рассказать нашу историю, показать традиции и культуру», - сказали члены группы.

Песня «Гісторыя майго жыцця» станет первой в истории этого песенного конкурса композицией, исполненной на белорусском языке. Ранее родной язык Беларуси можно было услышать только во время детского Евровидения.

На пресс-конференции в Минске вокалисты NaviBand подчеркнули, что благодаря их песни и участию в Евровидении «удалось привлечь внимание к белорусскому языку».

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Группа NaviBand (NAVI) существует с 2013 года и играет, в основном, музыку в стиле инди-поп и фолк-рок. Это двое молодых вокалистов и музыкантов. В репертуаре группы преобладают песни на белорусском языке, а сами музыканты отмечают на своей преданности национальным традициям.

Как сообщал УНИАН, букмекеры назвали вероятную вторую десятку финалистов Евровидения-2017.