Министр образования и науки Автономной Республики Крым Валерий ЛАВРОВ заявляет, что в Крыму созданы все условия для обучения школьников на родных языках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе консультативного совещания участников Программы развития и интеграции Крыма Программы развития ООН и руководства Крыма.

«Я ответственно заявляю, как министр, что в образовательной системе проблема языка не существует. Созданы все условия в АРК, чтобы обеспечивались условия обучения ребенка на родном языке», - сказал В.ЛАВРОВ.

Он напомнил, что согласно законодательству, если набирается 8 учеников, можно создавать класс с определенным языком обучения. «Родители, приводя ребенка в первый класс, пишут заявление, на каком языке они хотят обучать ребенка – русском, украинском или крымско-татарском. Если мы не набираем 8 человек - мы не имеем права, согласно законодательству, открывать такой класс», - сказал В.ЛАВРОВ.

Министр заверил, что создаются все условия, особенно в сельских районах, чтобы открывались классы с обучением на украинском и крымско-татарском языках.

Он отметил, что на сегодня большинство крымских школ многоязычные.

По словам министра, ставится задача, чтобы после окончания школы ребенок знал 3-4 языка – государственный, русский, один из иностранных, и крымско-татарский - для тех, кто его изучает.

Он также отметил, что на сегодня в Крыму открыто 7 школ с украинских школ, а классы с украинским языком обучения есть почти во всех школах.

«Мы поставили себе задачу постепенно с учетом финансовых возможностей открывать школы с обучением на крымско-татарском и украинском языках», - сказал В.ЛАВРОВ, сообщив, что в этом году запланировано открыть две такие школы – в поселке Ленинском и Ялте.

«Этот процесс постепенно, без всякого напряжения, без всякого силового давления идет», - сказал он.

Вместе с тем, присутствующий на совещании народный депутат Рефат ЧУБАРОВ отметил, что в школах не хватает учебников на крымско-татарском языке. Он сообщил, что издание учебников для 1-4 классов было профинансировано фондом «Видродження».

В свою очередь, представители Программы развития ООН сообщили, что правительство Швеции через свое Агентство международного развития согласилось продолжить программу, предусматривающую предоставления финансовой помощи для подготовки учебников на крымско-татарском языке.