Полиции удалось удержать ситуацию в правовых рамках во время сегодняшних массовых акций – МВД

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что полиции удалось удержать в правовых рамках ситуацию во время сегодняшних массовых акций по случаю Дня победы во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"В целом правоохранительная система справилась с теми вызовами, которые были, но специфика в разных регионах была своя ... Благодаря превентивным мерам в этом году удалось свести к минимуму использование запрещенной символики", - сказал Шевченко.

Читайте такжеВ МВД назвали причину столкновений в Днепре на мероприятиях ко Дню победы

По его словам, локальные столкновения между участниками различных мероприятий произошли в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье, в результате были задержаны более 50 человек, на которых составляются соответствующие протоколы, определяется квалификация совершенных ими правонарушений.

Также в ходе столкновений телесные повреждения получили 8 правоохранителей и 15 гражданских лиц.

Как отметил Шевченко, всего в Украине в различных массовых мероприятиях приняли участие около 600 тыс. человек, охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии.