Боевики "ЛНР" провели военный парад в оккупированном Луганске (фото)

Сегодня в Луганске незаконная организация «ЛНР» провела парад военной техники, приуроченный ко Дню победы во Второй мировой войне.

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По информации подконтрольных «ЛНР» СМИ, в параде было задействовано порядка 100 единиц техники и вооружений, в том числе танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град», самоходные и буксируемые артиллерийские установки, а также зенитные ракетные комплексы «Стрела-10», передают "Новости Донбасса".

После военного парада начались шествия, которые назывались «Бессмертный полк» и «Марш мира».

Напомним, что военный парад сегодня также прошел и в оккупированном Донецке.