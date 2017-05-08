Как отмечали День памяти и примирения в разных городах Украины (фоторепортаж)

Памятные мероприятия по случаю Дня памяти и примирения в 2017 году прошли по всей Украине. Именно 8 мая 1945 года нацистская Германия объявила о капитуляции во Второй мировой войне. Украина отмечает эту памятную дату вместе со всем миром начиная с 2015 года.

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Так, в Киеве 8 мая состоялось открытие фотовыставки "Четвертое поколение" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Участие в мероприятии принял и президент Украины Петр Порошенко, который анонсировал конкурс проекта Мемориала воинам АТО. Также на открытии фотовыставки присутствовали ветераны Второй мировой войны и участники АТО на Донбассе.

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Кроме того, памятные мероприятия ко Дню памяти прошли во Львове, Ивано-Франковске, Днепре, Одессе, Харькове и других городах.

А вот в Кривом Роге решили не слишком отходить от советских традиций празднования Дня победы, устроив небольшой парад военной техники.