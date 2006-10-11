Погода на 12-16 октября

Завтра на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей 8-13°; днем 12-17°, на крайнем юге страны и на Закарпатье до 20°; в Карпатах ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

13-14 октября без существенных осадков, только в восточной части местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-6°тепла, на юге и на Закарпатье до 10°, днем 12-17°, в восточной части 7-12°; в Карпатах ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 8-13° тепла.

15 октября в северных и восточных областях, 16 октября на остальной территории местами небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла, местами 1-3° мороза, на побережье морей 5-10° тепла; днем 7-12°, на Закарпатье и крайнем юге 13-16° тепла.

Завтра в Киеве и области без осадков. Ночью и утром туман. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15; по области ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

13-14 октября в столице и области без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-6°тепла, днем 12-17° тепла.

15 октября в Киеве и области местами небольшой дождь, 16 октября без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла, местами 1-3° мороза; днем 7-12° тепла.