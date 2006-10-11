Мэр Донецка призвал немецких предпринимателей не бояться

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО призвал предпринимателей Германии не бояться инвестировать в регион.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на встрече с делегацией предпринимателей из Федеративной Республики Германии.

"У нас есть специальная экономическая зона "Донецк", которой выделено 485 га, для развития инвестиционных проектов. Там сейчас функционирует два предприятия, застроено 40 га. Остальное – пожалуйста", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

При этом он напомнил, что в 2005 году правительством были отменены льготы для СЭЗ, и выразил надежду, что вскоре эти льготы будут восстановлены.

"Мы продолжаем работать, и я думаю, что в ближайшее время эти статусы будут восстановлены", - отметил мэр.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО также считает, что "то, что сегодня рассказывают политики об Украине, не всегда соответствует действительности".

"На Востоке Украины мы с открытой душой относимся ко всем людям, которые приезжают к нам с добрыми намерениями. И пытаемся создать климат наибольшего благоприятствия для экономической работы", - подчеркнул А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

С ним согласился управляющий Центром по вопросам Центральной и Восточной Европы Федеральной земли Рейнланд-Пфальц Вальтер ШТРУЦ, который признал, что об Украине "иногда говорятся такие вещи, которые совсем не отвечают действительности".

Он акцентировал, что немецкие предприниматели готовы к сотрудничеству, и нынешний визит преследует цель получить о возможностях Украины "действительно настоящую информацию".

"Приятно отметить, что вы ищите активные контакты по внешнеэкономической деятельности. Это все делается для достижения благосостояния людей. Это то же самое задание, которое мы выполняем в своих федеральных землях", - заключил В.ШТРУЦ.