В Киеве состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2017 (фото)

В Киеве в Конгрессно-выставочном центра "Парковый" прошла торжественная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Всех участников конкурса поздравили жена президента Марина Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и супервайзер песенного конкурса Евровидения Йон Ола Санд.

Перед официальной церемонией открытия все артисты и представители делегаций 42-х стран-участниц традиционно прошли по красной дорожке, расположенной перед Мариинским дворцом. Выход представителей песенного конкурса проходил по алфавиту. Последней делегацией, которая появилась на красной дорожке Евровидения-2017, была делегация представителя Украины – рок-группы O. Torvald. В конце дорожки, на крыше КВЦ "Парковый", делегации отпустили в небо флаги своих стран.

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В пресс-службе конкурса сообщили, что первое шоу Евровидение-2017, во время которого выступят 18 конкурсантов первого полуфинала, состоится уже завтра, 8 мая, в 22:00. Это событие не будет показано в прямом эфире, а потому все, кто купил на нее билет, увидят выступления артистов первыми.

Этот концерт также называют Jury Show, потому что как раз в этот вечер национальных жюри стран-участниц будут оценивать выступления конкурсантов. Их оценки в сумме с результатами телеголосования во время трансляции полуфинала, который состоится на следующий день, 9 мая, определят те 10 стран, которые пройдут в финал. Также в рамках этого шоу со своими номерами выступят представители трех стран Большой пятерки, которые уже являются финалистами.

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая. Финал – 13 мая. Главной ареной шоу выбран Международный выставочный центр.