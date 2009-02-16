В рейтинге российских миллиардеров смена лидера

Российские миллиардеры за месяцы кризиса серьезно обеднели. Об этом свидетельствует рейтинг самых богатых людей страны, опубликованный в сегодняшнем номере журнала «Финанс».

За год расстановка сил в рейтинге российских миллиардеров серьезно изменилась. Но тенденция очевидного – российским богачам кризис серьезно ударил по карману. Бизнесмен, который в прошлом году занимал первую строчку, Олег Дерипаска, про лидерство которого «Финанс» писал, что это всерьез и надолго, потерял ни много ни мало 35 миллиардов долларов. Его состояние уменьшилось почти в десять раз, и теперь со своими без малого 5 миллиардами долларов он занимает в рейтинге 8 строчку. Возглавляет же список Михаил Прохоров. «Финанс» оценивает его состояние в 14 миллиардов 100 миллионов долларов. На втором месте владелец «Челси» и теперь уже бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович. Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин. Число долларовых миллиардеров сократилось вдвое – если в прошлом году их был 101 человек, то теперь – 49.

Как пишет «Финанс», предугадать дальнейшее развитие событий невозможно. Первую строчку в рейтинге миллиардеров следующего года может занять кто угодно.

Эхо Москвы