В Киеве сегодня состоится официальная церемония открытия Евровидения-2017

Сегодня в Киеве состоится официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017". Как сообщает пресс-служба конкурса, перед открытием, в 17.00, состоится церемония прохождения по красной дорожке, по которой пройдут все артисты и представители делегаций 42 стран-участниц.

Дорожка будет расстелена перед Мариинским дворцом и будет самой длинной в истории конкурса – 265 метров. Красная дорожка разделена на специальные зоны. В каждой из них делегации будут встречать семеро ведущих. Справа от дорожки будет организована рабочая зона для медиа, а слева – зона для гостей и фанатов, которые придут познакомиться с участниками.

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Выход участников песенного конкурса будет происходить по алфавиту и под музыку по мотивам национальных музыкальных произведений стран, из которых прибыли делегации. В конце дорожки, на крыше конгрессно-выставочного центра "Парковый" делегации будут торжественно перерезать ленточку и отпускать в небо флаги своих стран.

В 20.00 начнется торжественная церемония открытия песенного конкурса. Во время церемонии открытия ожидаются выступления супруги президента Марины Порошенко, Киевского городского головы Виталия Кличко и супервайзера «Евровидения» Йон Ола Санд.

Специальными гостями станут победительница прошлогоднего конкурса - Джамала, а также Олег Скрипка, группа «Друга ріка» и победительница «Евровидения-2004» певица Руслана. Они выступят в сопровождении Национального оркестра народных инструментов Украины.