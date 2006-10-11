Галкин застраховал Пугачеву на полмиллиона долларов

Пародист сделал это, оформляя страховой договор на свой лимузин марки «Бентли»

Около трех лет назад заработки позволили Максиму пересесть с «Мерседеса» на шикарный черный «Бентли Арнаж». Авто пародиста сейчас стоит не менее 300 тысяч долларов. Впрочем, по слухам, Галкин купил автомобиль за $500 тысяч. Тогда по Москве на подобной машине рассекал лишь политик Виктор Черномырдин. А за границей точно такими же автомобилями владеют не последние люди, например, мэр Лондона. Галкин не раз признавался, что всю жизнь мечтал о таком навороченном авто.

«Бентли» пародиста изготовлен по спецзаказу: затемненные стекла, просторный салон из натуральной кожи бежевого цвета с высококлассной аудиосистемой и DVD.

Недавно Максим обратился в солидную страховую компанию с целью обезопасить своего «железного коня».

Как стало известно «КП», сотрудники компании предложили Галкину застраховать не только автомобиль, но и пассажиров, которые постоянно находятся в салоне.

- А у меня как раз главный пассажир - Алла Пугачева! Хорошая идея! -весело заявил Максим и застраховал Аллу Борисовну как почетного пассажира «Бентли» на полмиллиона долларов.

Общая стоимость всей страховки - шесть тысяч долларов. Столь незначительной (на фоне цены авто) сумма получилась потому, что как аккуратный водитель Максим имеет право на серьезные скидки.

Комсомольская правда