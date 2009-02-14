Луганск отмечает 66-летие освобождения от фашистов
17:34, 14 февраля 2009Общество
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Состоялся торжественный концерт
Сегодня Луганск отмечает 66-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.
Как передает корреспондент УНИАН, накануне в Луганске состоялось возложение цветов к пилону Славы и могиле Неизвестного солдата, а также митинг в сквере «9 мая» при участии ветеранов, народных депутатов, руководства города и области, представителей разных политических партий, общественности и молодежи.
Для ветеранов-освободителей в Луганской областной филармонии состоялся торжественный концерт.
Первый митинг по случаю освобождения Луганска состоялся 18 февраля 1943 года.
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