Луганск отмечает 66-летие освобождения от фашистов

Сегодня Луганск отмечает 66-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, накануне в Луганске состоялось возложение цветов к пилону Славы и могиле Неизвестного солдата, а также митинг в сквере «9 мая» при участии ветеранов, народных депутатов, руководства города и области, представителей разных политических партий, общественности и молодежи.

Для ветеранов-освободителей в Луганской областной филармонии состоялся торжественный концерт.

Первый митинг по случаю освобождения Луганска состоялся 18 февраля 1943 года.