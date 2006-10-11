Гурвиц: концепция развития порта противоречит интересам Одессы

Расширение Одесского морского торгового порта от городского пляжа Аркадия до гидропарка Лузановка невозможно. Об этом заявил сегодня Одеський гродской председатель Эдуард ГУРВИЦ, выступая на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра, «порт – самое важное, но вместе с тем и самое экологически опасное предприятие города. Несомненно, признал Э.ГУРВИЦ, порт должен развиваться, однако нынешняя концепция этого развития представлена горсовету в виде, противоречащем интересам Одессы.

При этом мэр Одессы констатировал, что городские власти идут навстречу порту. «Ряд сложных вопросов уже утрясен. – констатировал Э.ГУРВИЦ. - В частности, решен вопрос строительства 29-го причала порта – при условии, что там не будут переваливаться опасные грузы. Разрешено возведение контейнерного терминала в районе судоремонтного завода, согласовано – хоть и с опозданием – строительство эстакады».

Вместе с тем, заметил городской председатель, «возведение контейнерного терминала в районе памятника Неизвестному матросу городские власти допустить не могут, поскольку это приведет к увеличению количества грузопотоков, а проезд по городским магистралям уже сейчас затруднен».

Изменения рекреационной среды города-курорта, подытожил Э.ГУРВИЦ, «не может быть оправдано никакими промышленными и экономическими потребностями».

Одесский городской председатель обратился с предложением к членам парламентского комитета - вникнуть в суть этих разногласий, обратив внимание на то, что «развивать контейнерные перевозки можно и в других портах «Большой Одессы» с учетом перегрузки транспортом магистралей областного центра».