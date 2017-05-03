В Киев уже прибыли официальные делегации Евровидения из 39 стран

На сегодняшний день в Киев прибыли 475 человек из состава официальных иностранных делегаций "Евровидения-2017" из 39 стран.

Об этом сообщает Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что ожидается прибытие 700 человек из числа официальных иностранных делегаций 41 страны-участницы «Евровидения».

"Места проживания официальных делегаций будут под круглосуточной охраной, а все их переезды будут осуществляться в сопровождении полиции. К осуществлению мер безопасности в связи с проведением «Евровидения» будут привлечены более 10 тысяч правоохранителей. В составе привлеченных сил будут не только подразделения полиции особого назначения, но и взрывотехники, кинологи, бойцы Нацгвардии, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с учетом масштабности конкурса в период его проведения на отдельных участках улиц Киева будут введены ограничения в движении транспорта. Так, с 26 апреля по 18 мая ограничения будут действовать в районе расположения «Еврогородка» на улице Крещатик. Кроме того, с 1 по 14 мая ограничения будут действовать возле Международного выставочного центра в районе станции метро «Левобережная».

В то же время 7 мая ограничения будут введены в районе улиц Грушевского и Парковой дороги.

Напомним, полиция подготовила разъяснения для иностранных гостей с советами по их безопасному пребыванию в Украине.