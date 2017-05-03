Нацгвардейцы будут охранять Евровидение в новой форме (фото)

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве, получили форму одежды нового образца темно-синего цвета.

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Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

«Около 300 военнослужащих 25-й отдельной бригады охраны общественного порядка Нацгвардии, дислоцирующейся в Киеве, выйдут на улицы столицы в новой форме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ракурсе реформирования Национальной гвардии и концептуальных изменений эта форма была разработана специально для частей по охране общественного порядка и дипломатических представительств.

Кроме этого, форму нового образца также получили 300 гвардейцев, которые обеспечивают охрану дипломатических представительств и консульских учреждений, расположенных в столице Украины. Сегодня, 3 мая, они уже заступили на службу в новой форме.

В большинстве стран Европы правоохранители носят форму темно-синего или черного цвета. Общепризнано, что по цвету одежды можно идентифицировать представителей правоохранительных органов на улицах городов.