В Украине стартовала спецрегистрация на ВНО для жителей оккупированных территорий и участников АТО

Со среды, 3 мая, в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Как сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, регистрация продлится до 19 мая включительно.

Отмечается, что в данный период могут зарегистрироваться только участники антитеррористической операции, лица, которые проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и не могли зарегистрироваться в основной период.

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Также в дополнительный период могут зарегистрироваться лица, осужденные к лишению свободы или взяты под стражу. Всю необходимую информацию они могут получить у представителя администрации учреждения исполнения наказаний, на которого возложена ответственность за организацию и проведение внешнего независимого оценивания.

Кроме привычного пакета регистрационных документов, необходимо подать заявление о предоставлении возможности пройти внешнее независимое оценивание во время дополнительной сессии и копию документа, удостоверяющий соответствующий статус (копию удостоверения участника боевых действий, копию справки о непосредственное участие в антитеррористической операции, копию паспорта гражданина Украины).

Сама дополнительная сессия ВНО-2017 начнется 3 июля.

Ранее сообщалось, что число желающих пройти ВНО в Украине в 2017 году уменьшилось.