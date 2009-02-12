Налоговики подозревают, что кризис активизирует серые схемы в бизнесе

В 2009 году одним из страховых «хитов» обещает стать финансовое страхование, которое помогает предприятиям оптимизировать налоги, пишет еженедельник «Комментарии».

По оценкам экспертов, удельный вес финансовых схем на страховом рынке, как и раньше, остается очень высоким. Только за минувший год в поле зрения налоговиков попали около 70 СК (из 401 рисковой компании, зарегистрированной на рынке), грешивших «серыми» схемами.

«Мы проверили большинство из этих компаний. Выявлена масштабная схема уклонения от налогов через псевдоперестраховки. Часть СК, которые попали под подозрение, успели в срочном порядке обанкротиться, не ожидая итогов проверки, другие потеряли лицензии. Руководителей некоторых из них объявили в розыск. Сейчас мы работаем над обращениями в суды, чтобы добиться раскрытия банковской тайны о движении средств по счетам и установить, куда шли денежные потоки», - рассказала «Комментариям» директор Департамента контроля над финансовыми учреждениями и операциями в сфере внешнеэкономической деятельности Государственной налоговой администрации Украины Татьяна СЫСОЕВА.

Ранее псевдоперестраховки использовалось для вывоза денег за границу, но после того, как эта возможность была отрезана, компании начали активно гонять деньги внутри страны. Получая от предприятия платеж, СК отдает «риск» в перестраховку (нередко в цепочке задействованы несколько посредников - перестраховователей), освобождая их, таким образом, от уплаты налогов. В конечном итоге, эти деньги используются для приобретения технических ценных бумаг и просто «растворяются» в воздухе. «По нашим подсчетам, только за девять месяцев минувшего года объемы такой псевдоперестраховки составил около 5 млрд. грн.», - объяснила Т.СЫСОЕВА.

Причем, отмечает еженедельник «Комментарии», затруднение может подтолкнуть к оптимизации финансовых потоков даже добросовестных налогоплательщиков.

«Денег на предприятиях действительно уменьшится. Но в условиях кризиса всем хочется сэкономить. Поэтому бизнес финансовой оптимизации будет востребован, как и когда-то», - убежден президент УАСК «АСКА» Александр СОСИС.

Эксперты не прогнозируют роста количества схемных компаний, однако считают, что их вклад в общее страховое дело серьезно вырастет. «Вряд ли будут создаваться новые СК специально под оптимизацию. Но акционеры уже имеющихся компаний, скорее всего, затребуют от своих структур помощи в обслуживании бизнеса», - считает председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав ЧЕРНЯХОВСКИЙ.