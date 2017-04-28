В Одессе порядок на мероприятиях в память погибших 2 мая будут обеспечивать 2 тысячи правоохранителей

В Одессе во время массовых мероприятий по случаю трагедии 2 мая 2014 года общественный порядок будут обеспечивать 2 тысячи правоохранителей. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, чтобы не допустить провокаций и массовых беспорядков в ГУ Нацполиции в сотрудничестве с УСБУ в области и Южным территориальным управлением Нацгвардии разработали комплекс мер по обеспечению общественной безопасности и порядка.

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Это связано с третьей годовщиной массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек. С 30 апреля личный состав подразделений полиции области будет переведен на усиленный вариант несения службы. Также, для оперативного реагирования на возможные правонарушения, будет развернута работа оперативного штаба ГУНП и его рабочей группы.

«Полицейские, военнослужащие Национальной гвардии Украины и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел будут усиленно патрулировать центральную часть города, территорию Куликова поля и Соборной площади. Всего для обеспечения общественного порядка задействуют более 2 тыс. правоохранителей», - сообщили в главке.

Кроме этого, на территории Куликова поля введут режим ограничения пропуска граждан - проход к месту проведения мероприятий будет осуществляться исключительно через фильтрационные пункты пропуска. С целью недопущения актов вандализма и надругательства над местами захоронений погибших в местах захоронений территориальными подразделениями полиции будут выставлены полицейские посты.

Также ограничат движение транспортных средств (кроме общественного и специального транспорта) в районах проведения массовых мероприятий (Куликово поле и Соборная площадь).

Как отметили в главке, с целью недопущения ввоза в Одессу предметов и материалов, которые могут быть использованы во время массовых беспорядков, - выставлены совместные посты наблюдения полиции и СБУ на основных транспортных магистралях и автомобильных дорогах, ведущих в город.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.