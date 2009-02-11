Очередная идея Черновецкого - рекордная по числу нарушенных законов

Идея Киевской власти о приватизации школ нарушает рекордное количество законов. Так считают юристы Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство». (Недавно в ходе встречи с представителями учебных заведений, которая на днях проходила в КГГА, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен приватизировать все учебные заведения, расположенные на территории города – УНИАН).

В переданном УНИАН комментарии, в частности, отмечается, что Киевская городская государственная администрация претендует на установление личного рекорда по нарушению законодательства: идея о приватизации учебных заведений противоречит Конституции, трем законам Украины и решению Конституционного Суда.

Специалисты «Правового государства» отмечают, что в законодательстве нет выписанного порядка приватизации образовательных заведений. Для этого придется действовать через предусмотренные всеми законами об образовании ликвидацию и реорганизацию, к которым, однако, установлены определенные требования. Например, второй абзац части шестой статьи 16 Закона Украины «О дошкольном образовании» предусматривает: «Реорганизация или ликвидация действующих коммунальных дошкольных учебных заведений допускается только при согласии территориальной общины (общего собрания) села, поселка, города или на основании результатов местного референдума». Норма воспроизведена в пункте 30 части первой статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине». То есть, по закону, нельзя ни ликвидировать, ни реорганизовать имеющиеся детсады без согласия территориальной общины, выраженного в решении не местного совета или его исполнительного органа, а общего собрания или местного референдума.

Часть третья статьи 27 Закона Украины «О высшем образовании» предусматривает: «Сеть высших учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности определяется Кабинетом Министров Украины в соответствии с социально-экономическими и культурно-образовательными потребностями в них».

То есть имеющуюся сеть коммунальных вузов нельзя менять, в частности, через приватизацию, без соответствующего решения Кабинета Министров.

В своей целостности идея мэра также противоречит важным общим правовым нормам, в первую очередь статье 53 Конституции Украины, особенно ее части 2: «Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения; предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам. Граждане имеют право безвозмездно получить высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе».

Отсутствие государственных и коммунальных учебных заведений сделает невозможным выполнение требования обязательного общего среднего образования, отмечают юристы. Так, в пункте 6 мотивировочной части Решения по делу о доступности и бесплатности образования Конституционный Суд Украины констатировал: «В контексте положений статьи 53 Конституции Украины, которая предусматривает обязательность полного общего среднего образования (часть вторая), обеспечения доступности и бесплатности полного общего среднего образования возлагает на государство обязанность создать условия для бесплатного получения такого образования в государственных и коммунальных учебных заведениях (часть третья). ... Исходя из того, что бесплатность и доступность полного общего среднего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях связаны с ее обязательностью, государство должно финансировать в полном объеме процесс обучения учеников в рамках Государственного стандарта общего среднего образования».

Следовательно, приватизация всех или большей части киевских школ была бы очевидно неконституционной, отмечают эксперты права.

Приватизация всех вузов сделает абсолютно невозможным получить бесплатное образование даже на конкурсной основе в бывших коммунальных вузах, что тоже не совсем согласуется с Конституцией.