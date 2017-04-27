"Одесский реванш": Вятрович назвал незаконным возвращение коммунистических названий улицам в городе

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал незаконным возвращение коммунистических названий улицам в Одессе.

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Так историк на своей странице в Facebook прокомментировал "одесский "реванш". "Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того - это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов подпишет это решение, то должен быть привлечен к уголовной ответственности", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вернут названия ряду декоммунизированных улиц. В частности, речь шла об улицах, которые были переименованы по распоряжению бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.