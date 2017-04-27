В Мариуполе на рассвете по тревоге подняли всю полицию (фото)

Накануне майских праздников в Мариуполе полиция начала профилактическую отработку города - мероприятия, направленные на противодействие преступности и перекрытие трафика запрещенных и опасных предметов. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Донетчины.

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В 4 утра для личного состава местной полиции и сотрудников областного главка прозвучал сигнал "Тревога". Через час полицейские в полной экипировке выстроились в оговоренных местах, чтобы получить задачи по обеспечению публичной безопасности.

"Цель полицейских - охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятие оружия, патронов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений", - объяснил в Facebook глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он попросил жителей и гостей города с пониманием отнестись к этим мерам безопасности.

С 28 апреля полиция региона переходит на усиленный вариант несения службы, чтобы не допустить дестабилизации в майские праздники.