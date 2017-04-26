В Одессе продают "надгробный памятник" Людмилы Гурченко (фото)

14:08, 26 апреля 2017
Общество
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Продавцы памятников используют фото актрисы с маркетинговой целью.

Надгробие стоит в

В Одессе на Пересыпи заметили "креативный" маркетинговый прием – продавцы надгробных памятников на одно из своих творений в рамку для фотографии усопшего вклеили портрет известной покойной актрисы и певицы Людмилы Гурченко. Об этом сообщает местный портал 048.ua.

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Надгробие с изображением Гурченко стоит в "витрине" на Газовом переулке на Пересыпи.

Надгробие с Людмилой Гурченко / 048.ua

Как известно, Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года.

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Теги: #людмила гурченко#гурченко умерла