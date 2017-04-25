В Чернигове пенсионерка отдала мошенникам более полумиллиона гривень за "спасение" сына в ДТП

В Чернигове 60-летняя местная жительница отдала мошенникам почти 600 тыс. грн за спасение сына, якобы совершившего ДТП.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в Черниговской области, в конце прошлой недели в полицию обратилась женщина с заявлением о мошенничестве.

Она сказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил о автопроисшествии, в которое якобы попал сын, и ситуацию нужно быстро решать, пока не наступили «тяжкие последствия».

Женщина согласилась помочь, на что телефонный мошенник согласился выступить посредником. Женщина собственноручно передала мошеннику 12,2 тыс. евро, 6,1 тыс. долларов и 54 тыс. грн (в пересчете около 600 тыс. грн), после чего поняла, что ее обманули.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 и 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Как уточнили УНИАН в секторе коммуникаций ГУ НП в области, сообщение о мошенничестве поступают почти каждую неделю. Последний раз злоумышленников привлекали к ответственности за подобные преступления несколько лет назад, когда черниговская пенсионерка договорилась о встрече с злоумышленником, а сама вызвала полицию.