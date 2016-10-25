В Одессе мошенник присвоил более 1,5 миллиона при продаже земли

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, подозреваемый, зная, что по договору ипотеки, заключенному между ним и местным жителем, наложен запрет на отчуждение земельного участка, решил ее продать и незаконно завладеть деньгами покупателей.

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"Злоумышленник, используя поддельное решение суда, обратился в институт экспертных исследований и снял запрет на отчуждение земли. Затем путем обмана составил у нотариуса договор купли-продажи земельного участка с двумя местными жителями. После чего мошенник получил от покупателей денежные средства за "приобретенную" землю, завладев, таким образом, свыше 1,5 миллиона гривень", - сказали в отделе.

54-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.