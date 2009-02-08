Более 73 тысяч детей войны требуют свои деньги через полтавский суд

В Полтавский окружной административный суд исковые заявления с требованиями выплаты доплат к пенсии подали более 73 тысяч детей войны.

Об этом журналистам сообщил представитель Полтавского окружного административного суда. По его словам, 5% этих заявлений уже рассмотрены Полтавским окружным административным судом.

Судьи Полтавского окружного административного суда своими постановлениями признают бездействие районных управлений Пенсионного фонда. При этом они лишь частично удовлетворяют иски, обязывающим управления Пенсионного фонда Украины осуществлять перерасчет пенсии с повышением на 30% от минимальной пенсии по возрасту, произвести выплату за период с 9 июля 2007 года по 31 декабря 2007 года и за период с 22 мая по 31 декабря 2008 года.

Такие постановления Полтавского окружного суда в апелляционном порядке оспаривают районные управления Пенсионного фонда Украины, что вызывает задержку возврата невыплаченных правительством средств.

Напомним, в декабре 2007 года Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год», которым было приостановлено действие определенных статей закона ’’О социальной защите детей войны’’. Конституционный Суд Украины в мае вынес решение и признал незаконным положение закона о бюджете на 2008 год в этой части. В Полтавской области свыше 100 тысяч человек имеют статус детей войны и, согласно действующему законодательству, имеют право на ежемесячную социальную помощь в размере 30% от минимальной пенсии по возрасту. Это составляет чуть больше 2,733 тыс. грн., которые Пенсионный фонд в 2006 и 2007 годах не выплатил каждому из них.