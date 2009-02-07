На Луганщине вечную угрозу шахтам хотят пустить на мирные цели

В Луганской области перспективным направлением энергосбережения является использование шахтного метана, годовой потенциал которого составляет от 118 млн. куб. м до 800 млн. куб. метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совещания по вопросам энергосбережения в Луганской области заявил начальник Главного управления развития промышленности и инфраструктуры облгосадминистрации Валерий БЕЗЛЕПКИН.

По его словам, остаточные балансовые запасы природного газа на эксплуатируемых месторождениях Луганской области составляют 10,7 млрд. куб. м. Также, по данным комплексных исследований, общие оцененные ресурсы природного газа в области составляют около 90 млрд. куб. м. “Обеспеченность действующих шахт области балансовыми запасами угля составляет 2,4 млрд. тонн, которых хватит на 50-60 лет", - подчеркнул начальник Главного управления развития промышленности и инфраструктуры.

По словам В.БЕЗЛЕПКИНА, сегодня облгосадминистрация отрабатывает с местными руководителями возможность перехода промышленных предприятий и объектов ЖКХ на альтернативные виды источников энергии. После подготовки проектов и подсчета их стоимости предложения Луганской области будут направлены на рассмотрение в Кабинет Министров Украины.