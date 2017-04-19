СМИ узнали имена членов экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза

Российское МЧС опубликовало список находившихся на борту затонувшего в Керченском проливе турецкого сухогруза GEROI ARSENALA. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

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В списке 11 мужчин и женщина-кок:

Глазко И. — Украина

Ведерников А. — Россия

Меснянкин А. — Украина

Синюк Д. — Украина

Патеев Д. — Россия

Пантюхов А. — Украина

Каджая Л. — Грузия

Ганчевский Н. — Украина

Бицюра А. — Украина

Черненко К. — Украина

Гончаренко А. — Украина

Свечкарь М. — Украина (кок)

Как известно, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала", на борту которого находились 9 украинцев. Всего на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.