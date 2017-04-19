СМИ узнали имена членов экипажа затонувшего в Керченском проливе сухогруза
На борту корабля находились 11 мужчин и женщина-кок.
Российское МЧС опубликовало список находившихся на борту затонувшего в Керченском проливе турецкого сухогруза GEROI ARSENALA. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.
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В списке 11 мужчин и женщина-кок:
Глазко И. — Украина
Ведерников А. — Россия
Меснянкин А. — Украина
Синюк Д. — Украина
Патеев Д. — Россия
Пантюхов А. — Украина
Каджая Л. — Грузия
Ганчевский Н. — Украина
Бицюра А. — Украина
Черненко К. — Украина
Гончаренко А. — Украина
Свечкарь М. — Украина (кок)
Как известно, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала", на борту которого находились 9 украинцев. Всего на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.