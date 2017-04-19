Россияне не хотят сносить памятники Ленину и предлагают похоронить "вождя" под Кремлевской стеной - опрос

В Российской Федерации большинство граждан (79%) против сноса памятников Владимиру Ленину в России. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», пишет «КоммерсантЪ».

При этом только 4% респондентов заявили о необходимости сноса памятников, 10% «скорее согласны», 8% не смогли ответить.

Также стало известно, что 26% респондентов заявили, что память о Ленине сохранится, но никто уже не пойдет по его пути». По мнению 23%, Ленин «повел страну по пути прогресса», а 21% признал, что его идеи «были искажены» последователями. 15% сказали, что он вел страну «ложным путем».

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Примерно треть опрошенных, 31%, хотят, чтобы тело Ленина оставалось в Мавзолее на Красной площади. 32% респондентов предлагают похоронить его у Кремлевской стены, а еще 26% - на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

В то же время эксперты установили, что за последние годы выросла и доля тех, кто положительно оценивает роль Ленина в истории.

Так, в 2006 году «вполне позитивным» и «позитивной» ее признали 11% и 29% опрошенных. В то же время в 2016 году - 13% и 40%, а в опросе 2017 года - 15% и 41%.

«Скорее отрицательной» роль Ленина признали 17%, а «резко отрицательной», - 5% респондентов. 23% россиян не смогли ответить.

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля в 48 российских регионах среди 1,6 тысячи человек.