В Днепре студенты начали флешмоб "свободного ночного доступа к общагам" (видео)

Согласно законодательству, никто не имеет права ограничивать гражданина на пользование жильем.

Об этом говорится в сюжете iWantV, передает Depo.Днепр.

Запрет входить в общежитие после 24:00 может толковаться как временное лишение жилья, что является нарушением статьи 311 Гражданского кодекса Украины. Письмом Минобразования № 1 / 9-550 от 17.11.15 года рекомендуется установить для студентов круглосуточный режим свободного доступа к общежития.

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Впрочем, в Днепре студенты жалуются, что вахтеры не пускают после 23:00 в общежитии. Чтобы не ночевать на улице, студентам приходится рисковать и лезть на нужный этаж через окно.

"Проект "Общаги 24/7" стартовал! Всех неравнодушных просим присоединяться. А вас впускают ночью домой? Если нет, то снимите это на видео и пришлите нам!", - сообщают организаторы акции.

На прошлой неделе в Днепре студент упал во время попытки слезть с четвертого этажа общежития, получил травму головы и перелом бедра.