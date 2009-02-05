Адреса своих малолетних жертв маньяк взял из... школьных журналов

Прокуратура Ривного внесла представление начальнику городского управления образования Виталию НОВАКУ о привлечении к ответственности директоров общеобразовательных ривненских школ №18 и № 11 за неподобающую организацию работы с документами строгой отчетности.

Как передает корреспондент УНИАН, именно в этих двух школах побывал мужчина, который с помощью записей в классных журналах нашел адреса своих будущих жертв.

В частности, как уже сообщалось, 26 января одну из школьниц нашли повешенной в собственной квартире. Милиция вскоре сообщила, что это преступление совершил маньяк, который представлялся детским врачом и таким образом проникал в квартиры.

В настоящее время подозреваемый в убийстве 7-летней девочки и в попытке изнасиловать 11-летнюю школьницу находится в следственном изоляторе и, по утверждению милиции, сознался в совершенных преступлениях.

Как сообщила журналистам прокурор Ривного Людмила МОРОЗ, проникнув в помещение одной из школ, подозреваемый в этих преступлениях вырвал страницы из классного журнала. Именно так он узнавал, где кто проживает, где работают родители. В школе №11 он вырвал страницы из школьных журналов двух четвертых классов, где были сведения об учениках, их родителях: адреса, телефоны. Однако о пропаже журналов или их повреждении сообщений из управления образования в органы прокуратуры не поступало. Именно такая халатность и равнодушие в хранении школьной документации и стали причиной реакции прокуратуры города в адрес городского управления образования.