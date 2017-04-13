В Минобороны прокомментировали задержание в РФ "украинского шпиона"

Министерство обороны Украины опровергает причастность задержанного в РФ «украинского шпиона» к разведывательным органам. Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Главное управление разведки Украины опровергает причастность этого лица, как и других задержанных в РФ якобы «украинских шпионов», к разведывательным органам оборонного ведомства Украины», - заявил он.

Читайте такжеСущенко могут обменять на российского шпиона - Фейгин

«Обвинения Украины в какой-то подрывной деятельности «на территории РФ – УНИАН) являются абсолютно необоснованными», - добавил Мотузяник.

Сегодня российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ заявили о задержании в Самаре гражданина Украины, который «шпионил» на железнодорожном вокзале. По данным СМИ, во время допроса мужчина якобы признался в совершении им в интересах ГУР МОУ визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры на оккупированной части Донбасса, в Ростовской и Самарской областях.