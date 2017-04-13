В Минобороны прокомментировали задержание в РФ "украинского шпиона"
"Главное управление разведки Украины опровергает причастность этого лица, как и других задержанных в РФ якобы "украинских шпионов", к разведывательным органам оборонного ведомства Украины", - заявили в ведомстве.
Министерство обороны Украины опровергает причастность задержанного в РФ «украинского шпиона» к разведывательным органам. Об этом в комментарии УНИАН заявил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«Главное управление разведки Украины опровергает причастность этого лица, как и других задержанных в РФ якобы «украинских шпионов», к разведывательным органам оборонного ведомства Украины», - заявил он.
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«Обвинения Украины в какой-то подрывной деятельности «на территории РФ – УНИАН) являются абсолютно необоснованными», - добавил Мотузяник.
Сегодня российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ заявили о задержании в Самаре гражданина Украины, который «шпионил» на железнодорожном вокзале. По данным СМИ, во время допроса мужчина якобы признался в совершении им в интересах ГУР МОУ визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры на оккупированной части Донбасса, в Ростовской и Самарской областях.