«Винского - на село» - работники Ильичевского порта пикетируют Кабмин

Работники Ильичевского морского торгового порта пикетируют здание Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции участвуют около 100 человек.

Участники пикета требуют отставки Иосифа ВИНСКОГО с должности министра транспорта и связи в связи со сложившейся ситуацией в Ильичевском порту.

Участники акции держат в руках лозунги: «Винского - на село», «Руки прочь от Ильичевского порта!», «Не дадим развалить порт», «Освободите Минтранспорт от коррупционера!», «Юля, мы с тобой».

Как известно, сегодня состоится очередное заседание правительства.

Справка УНИАН. 29 января И.ВИНСКИЙ подписал приказ об увольнении Геннадия СКВОРЦОВА с должности начальника Ильичевского морского торгового порта. На эту должность был назначен Андрей ЕГОРОВ, ранее возглавлявший Одесский и Херсонский морские торговые порты.

9, 30, 31 января в порту состоялись многотысячные митинги в поддержку Г.СКВОРЦОВА. 30 января коллектив порта объявил бессрочную забастовку с требованиями отменить приказ об увольнении Г.СКВОРЦОВА и отставки министра И.ВИНСКОГО.

На митинге 31 января было объявлено, что Ильичевский морской торговый порт пока остается под управлением Г.СКВОРЦОВА.

Как заявил на митинге один из диспетчеров порта, новоназначенный начальник порта А.ЕГОРОВ в сопровождении представителей силовых ведомств покинул занятые 30 января управленческие помещения.

Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.