Больше половины читателей УНИАН не начнут больше путешествовать после введения безвиза с ЕС – опрос

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 55% читателей не планируют начать больше путешествовать после получения безвизового режима с Евросоюзом, ведь денег-то у них все равно больше не станет.

В то же время 28% опрошенных видят в отмене виз с ЕС много новых возможностей, а потому уверены, что теперь начнут больше путешествовать.

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При этом 8% читателей отметили, что постараются сразу эмигрировать из Украины, когда будет введен безвиз.

Еще 6% иронично ответили, что полетят в ЕС прямо из окопа в зоне АТО, тогда как 3% опрошенных заявили, что в принципе не интересуются путешествиями за границу.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2017 года Европейский парламент наконец проголосовал за отмену виз для украинцев.

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Теперь вопрос безвиза для украинцев должны рассмотреть послы стран - членов Европейского Союза, что может произойти 26 апреля. После принятия решения на заседании комитета, оно еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующим подписанием представителями Европарламента и председательствующей в Евросоюзе страны и публикацией в Официальном журнале ЕС.

Ожидается, что после завершения всех процедур украинцы смогут путешествовать в Евросоюз без виз уже этим летом.