В "Паспортном сервисе" объяснили сбои в работе: не работают специальные каналы связи

Сбои с оформлением и выдачей биометрических паспортов в паспортных сервисах "Документ" могут быть связаны с сегодняшними проверками СБУ в телекоммуникационных компаниях и возможным изъятием серверов. Об этом пресс-секретарь сети обслуживания ГП "Документ" Владимир Полищук заявил каналу "112 Украина".

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"Это связано с тем, что не работают специальные каналы связи, обеспечивающие защиту нашей информации, которую мы предоставляем через соответствующие серверы в государственно-миграционную службу и в другие учреждения, которые занимаются печатью. Как мне известно, СБУ сейчас проводит проверки, возможно, изымает серверы в ряде телекоммуникационных компаний, которые, имея эту лицензию, предоставляют услуги по защите информации и предоставляют эти защищенные каналы связи. Руководство ГП "Документ" поехало к провайдерам и выясняет, насколько эта ситуация серьезна", - сказал Полищук.

Он отметил, что трудности с получением паспортов начали возникать после 15:00. Люди не могли оформить или получить загранпаспорта.

"Надеюсь, завтра этот центр и другие центры заработают", - подчеркнул Полищук.

Сайт государственного предприятия "Документ", которое занимается изготовлением и выдачей паспортов, перестал работать 6 апреля. Сообщение об этом высвечивается на главной странице сайта. Указано, что причины остановки работы – технические.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.