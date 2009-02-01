«Стирол» и Енакиевский метзавод ликвидируют пожарные части

Из-за экономического кризиса Горловский химический концерн «Стирол» и Енакиевский металлургический завод ликвидируют пожарные части, которые находились непосредственно на территории этих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Андрей БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что на многих промышленных предприятиях повышенной опасности в свое время были созданы объектовые подразделения, пожарные части для быстрого реагирования в случае возникновения техногенной аварии. По словам А.БОНДАРЕНКО, «штатная численность этих пожарных частей находилась в МЧС, но она удерживалась за счет средств самих предприятий, и таких подразделений в Донецкой области больше 100».

Он сообщил, что в декабре 2008 года Главное управление МЧС было предупреждено о том, что два предприятия в области теперь отказываются содержать объектовые части. На «Стироле» пожарная часть состояла из 44 человек личного состава, на ЕМЗ – 18 человек, отметил А.БОНДАРЕНКО, добавив, что «личный состав этих подразделений будет принят на работу в другие городские подразделения в городах Енакиево и Горловка, в соседние гарнизоны». «Социальной угрозы для личного состава этих подразделений не существует», - сказал А.БОНДАРЕНКО, подчеркнув, что «сейчас идет переходный период ликвидации этих частей в обычном режиме с выполнением всех обязательных выплат сотрудникам».

Вместе с тем он отметил, что, например, «концерн «Стирол» одновременно с сокращением пожарного подразделения будет обязан заключить договор на постоянное обслуживание с любой из государственных аварийно-спасательных частей, которые дислоцированы в Донецкой области».

А.БОНДАРЕНКО не отрицает того, что ликвидация объектовых пожарных частей на опасных промышленных предприятиях увеличивает угрозу последствий для них при возникновении каких-либо аварий.

«Угроза есть непосредственно только для самого, может быть, объекта, - акцентировал глава Управления, - потому что в привычном режиме работы, учитывая, когда на территории концерна находится пожарное подразделение, это всегда гарантирует прибытие бойцов МЧС к месту вероятного пожара раньше городских частей». А.БОНДАРЕНКО отметил, что «в данном же случае уже все будет учитываться самим предприятием, так как они пошли инициативно на эти сокращения… Тут понятно, что зона и радиус выезда пожарных теперь будет значительно увеличен».

Конечно, подчеркнул он, «автоматически любое событие на крупном промышленном объекте определяется повышенным номером вызова пожарных», но наличие объектовых пожарных частей дает больше гарантий на безопасность.

«Одесский припортовый завод, который работает в аналогичных экономических условиях, Черкасский химический завод «Азот» и Ривненский «Азот», они содержат до сих пор по два объектовых подразделения и ни о каком сокращении там не идет речи. Их пожарные части будут нести боевое дежурство и в 2009 году», - заключил А.БОНДАРЕНКО.