ООН занижает количество жертв Чернобыльской катастрофы
...на самом деле их от 30 до 60 тысяч
ООН занижает количество жертв Чернобыльской катастрофы, заявляют британские специалисты по радиологической безопасности.
Как сообщает “5 канал”, по заказу Европарламента они исследовали последствия аварии на Чернобыльской АЭС и выяснили, что количество жертв трагедии составляет от тридцати до шестидесяти тысяч человек.
Это на порядок больше, чем цифры, приведенные в опубликованном погода назад официальном отчете Всемирной организации здравоохранения и МАГАТЭ. По версии ООН, в результате аварии на ЧАЭС непосредственно погибло 56 человек, еще четыре тысячи могут умереть в будущем в результате болезней, вызванные радиацией. С оценками британских специалистов соглашаются многие научные работники, которые считают, что цифры в докладе ООН были искусственно занижены.
Так, как сообщает “Немецкая волна”, немецкое отделение организации “Международные врачи за предотвращение атомной войны” и Общество помощи облученным презентовали собственное исследование последствий Чернобыльской катастрофы. Этот отчет также опровергает обнародованные раньше данные ООН.
Представленное в Берлине исследование последствий аварии на ЧАЭС является своеобразным протестом против выводов официального отчета ООН. “Международные врачи за предотвращение атомной войны” называют цифры от 10 до 25 тысяч погибших от облучения в результате Чернобыльской катастрофы. Впрочем, подчеркивает председатель немецкого филиала “Врачей” Ангелика КЛАУССЕН, на абсолютную точность цифр отчет не претендует, его цель – продемонстрировать масштабность трагедии. Присутствовавшая на презентации профессор и руководитель отдела Института клинической радиологии Украины Ангелина НЯГУ объяснила заключение экспертов ООН политическими мотивами.