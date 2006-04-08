ООН занижает количество жертв Чернобыльской катастрофы, заявляют британские специалисты по радиологической безопасности.

Как сообщает “5 канал”, по заказу Европарламента они исследовали последствия аварии на Чернобыльской АЭС и выяснили, что количество жертв трагедии составляет от тридцати до шестидесяти тысяч человек.

Это на порядок больше, чем цифры, приведенные в опубликованном погода назад официальном отчете Всемирной организации здравоохранения и МАГАТЭ. По версии ООН, в результате аварии на ЧАЭС непосредственно погибло 56 человек, еще четыре тысячи могут умереть в будущем в результате болезней, вызванные радиацией. С оценками британских специалистов соглашаются многие научные работники, которые считают, что цифры в докладе ООН были искусственно занижены.

Так, как сообщает “Немецкая волна”, немецкое отделение организации “Международные врачи за предотвращение атомной войны” и Общество помощи облученным презентовали собственное исследование последствий Чернобыльской катастрофы. Этот отчет также опровергает обнародованные раньше данные ООН.

Представленное в Берлине исследование последствий аварии на ЧАЭС является своеобразным протестом против выводов официального отчета ООН. “Международные врачи за предотвращение атомной войны” называют цифры от 10 до 25 тысяч погибших от облучения в результате Чернобыльской катастрофы. Впрочем, подчеркивает председатель немецкого филиала “Врачей” Ангелика КЛАУССЕН, на абсолютную точность цифр отчет не претендует, его цель – продемонстрировать масштабность трагедии. Присутствовавшая на презентации профессор и руководитель отдела Института клинической радиологии Украины Ангелина НЯГУ объяснила заключение экспертов ООН политическими мотивами.