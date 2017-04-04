Уроки "патриотизма": журналисты узнали об экспериментах "ЛДНР" над школьниками оккупированного Донбасса (видео)

С первого класса в Луганске учат историю возникновения группировки «ЛНР», которая в Украине признана террористической, а в пятом – могут и автомат в руки взять.

О недетских экспериментах над школьниками оккупированной части Донбасса пишет «Донбасс.Реалии».

«Терра инкогнито» – с латинского «чистая земля». Так детский мозг характеризуют психологи: ребенок не может самостоятельно анализировать информацию. В группировках «ЛНР» и «ДНР» этим умело пользуются, начиная с детсада.

Сюжет на местном пропагандистском телевидении: россияне привезли детям развивающие игрушки. Однако, что это за игрушки? На машинках – маркировка российской армии.

В знак благодарности дети поют песенку, как научили воспитатели. Мелодия вроде простая, а вот слова: «Эх, левой, левой! В армии служить!».

«Если есть враг – какой-то черт рогатый, который носится с вилами и хочет тебя заколоть, то надо объединиться, сплотиться и воевать с этим врагом. Это использование примитивных эмоций, очень простых», – объясняет детский психолог Олег Чабан.

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Грамотные политтехнологии – для самых маленьких. Одна из историй детского журнала о том, как «разносеки» воровали черное золото по приказу злого «свинтуса», а всю долину засадили «злым укропом». Но девочка-Песенка с друзьями Правдиком и Луганчиком вместе с «вежливыми человечками» превратили долину в котел и сварили злой «укроп».

«Если их правильно готовить, из них можно сделать и террористов, как «Исламское государство», например. Так же мы видим тех детей сейчас так воспитывают, а потом их будут учить, как взорвать мост или как убить «укропа». Соответственно, мы будем видеть это в реальных ситуациях и с этими людьми будет сложно», – рассказывает Денис Богуш.

В «ЛНР» и «ДНР» есть у кого учиться. Эти технологии уже давно отработаны в соседнем государстве – России. Вот какие стихи декламируют в Кремле воспитанники Центра эстетики и красоты Москвы: «А я, будь хоть дедом преклонных лет, реально, по жизни, по сути, немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин».

Пропагандистская поэзия дополняется похожим репертуаром в российских школах: «Владимр Путин – молодец, политик, лидер и борец».