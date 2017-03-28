Балаклею посетили дипломаты США для определения объемов необходимой помощи

Балаклею посетили представители посольства США для определения объемов необходимой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

«С целью определения объемов и характера будущей помощи от стран-партнеров для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на 65-м арсенале побывала группа представителей от военного атташе Посольства США в Украине», - сообщил Праута.

Он также отметил, что старший группы иностранных представителей Поул Шмитт отметил высокий профессионализм украинских военных и представителей других профильных структур в организации и проведении мероприятий по ликвидации последствий пожара на арсенале.

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Как сообщал УНИАН, 24 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что США и Словакия уже выразили готовность помочь Украине в разминировании военного арсенала в Балаклее в рамках сотрудничества с Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы.

Военный арсенал в Балаклее взорвался в результате пожара ночью 23 марта. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.