Нас 42 миллиона: в Украине хотят провести перепись населения

В Кабмине 30 марта состоялось заседание по подготовке к всеукраинской переписи населения, передает правительственный портал.

Вице-премьер-министр Павел Розенко напомнил, что последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году. "Безусловно, мировая практика определяет необходимость проведения переписи каждые 10 лет. Но из-за недостатка, среди прочего, финансовых ресурсов, проведение переписи хоть и предназначалось, но постоянно переносилось", - сказал он.

Розенко отметил, что только перепись населения дает полную картину тех процессов, которые происходят в стране. "И речь идет не только о демографической ситуации, а о значительно более широком круге социально-экономических показателей", - подчеркнул вице-премьер-министр.

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По мнению участников заседания, перепись населения должна быть проведена как можно скорее, ведь ни один другой альтернативный метод оценки демографического развития не может дать более достоверной картины социально-демографического развития Украины.

В последний раз и впервые в независимой Украине перепись проводили более 15 лет назад, 5 декабря 2001-го, передает ТСН. Тогда украинцев насчитали почти 48,5 миллиона. Две трети - городское население, остальные - сельское. Женщин было почти 54%, а мужчин соответственно 46%.

Перед тем перепись проводили еще в советские времена - в 1989 году. Тогда в Украине проживал 51 с половиной миллион.

По состоянию на 1 февраля 2017 года, по оценкам Государственной службы статистики, в Украине проживали 42 млн 558,3 тыс. лиц.