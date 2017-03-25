Мать убийцы Вороненкова опознала его в морге

В Киеве мать киллера Дениса Вороненкова Павла Паршова, который не выжил после смертельного ранения, опознала его в морге. Паршова Татьяна приехала в столицу из Днепра, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что Паршову сопровождал следователь прокуратуры и адвокат. Женщина подтвердила, что погибший является ее сыном - 29-летним Павлом Паршовым.

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Издание отмечает, что накануне женщина по телефону сообщила, что с сыном давно не общалась, и подтвердила, что он долгое время скрывался от следствия в России.

Сейчас известно, что похоронят киллера в Днепре.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений. Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что стрелок - гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами и якобы ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии.