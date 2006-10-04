На территории Луцкого замка обнаружено уникальное погребение XII в.

Волынские археологи во время раскопок на территории Луцкого замка 3 октября обнаружили уникальное захоронение ХІІ века.

Его сенсационность заключается в том, что это своеобразное сочетание христианского и языческого обычаев, сообщил кандидат исторических наук, директор Волынского филиала охраны археологической службы Института археологии НАН Украины Виталий ШКУРОПАД.

Он рассказал, что при расчистке крытого древнего храма, где потом был костел, который сгорел в 18 веке, во время земляных работ были обнаружены остатки захоронения. Оказалось, что это захоронение относится к древнерусскому времени – ХІІ веку. “Но наиболее интересно то, что это захоронение - своеобразное сочетание христианского и языческого обычаев. Там находится оригинальный сопроводительный материал, который в христианских захоронениях недопустим. Там был горшок возле головы скелета, а также осколки керамики, другая символика», - сказал археолог.

По словам В.ШКУРОПАДА, еще на протяжении недели будут продолжаться восстановительные и земляные работы на территории Луцкого замка, археологи ожидают новых находок - если не сенсационных, то очень важных для истории.

Исследование проводит Волынский филиал охраны археологической службы Института археологии НАН Украины.