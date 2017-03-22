Украина провела испытательные запуски ракет (фоторепортаж)
09:21, 22 марта 2017Общество
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Запуски украинских ракет прошли успешно.
Появились фото с полигона, на котором 21 марта "Укроборонпром" и Государственное космическое агентство провели плановые испытательные запуски украинских ракет.
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Фотографии на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Владимир Струмковский. "Испытательные пуски украинских ракет", - говорится в подписи к фотографиям.
Как сообщал УНИАН, 21 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об успешных плановых испытательных запусках украинских ракет. "Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", - рассказал он.
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